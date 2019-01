QuickDriveTM

Your browser does not support the video tag.

Beim Waschen wertvolle Zeit gewinnen Doch für fast jedes Problem gibt es auch eine Lösung, denn zum Thema Zeitmanagement gibt es zahlreiche Tipps, Tricks und heimliche Helfer. Spezielle Apps erleichtern die Erstellung strukturierter Aufgabenlisten oder erinnern an wichtige Termine. Manche Produkte und Technologien wurden sogar extra dafür entwickelt uns zu helfen, unsere kostbare Zeit effizient zu gestalten. Samsung hat eine Technologie für Waschmaschinen und -trockner entwickelt, bei der sich die Zeit des Waschgangs auf bis zur Hälfte reduzieren lässt.

Mit dieser QuickDrive-Technologie geht das Unternehmen einem großen Zeitfresser des Haushalts an den Kragen: dem Waschen. Die QuickDrive-Waschmaschinen und Waschtrockner sind mit einer besonderen Rückwand ausgestattet, die sich unabhängig von der Trommel dreht und somit eine multidimensionale Wäschebewegung erzeugt. Bei gleicher Waschleistung gibt es keine Kompromisse in der Sauberkeit der Wäsche. Eine Innovation, die uns helfen kann, den Alltag leichter zu bewältigen und mehr Zeit für die schöneren Dinge im Leben bieten kann. Warum sich also lange mit der Wäsche aufhalten, wenn wir die Zeit mit einem guten Buch im Park oder auf dem frisch bepflanzten Balkon verbringen können?