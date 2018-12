Der neue Peugeot 508 –

Das Beste aus zwei Welten

Sportlich wie ein Coupé, komfortabel wie eine Limousine – der neue Peugeot 508 setzt ein Ausrufezeichen im Markt der oberen Mittelklasse. In drei Ausstattungslinien – Active, Allure und GT – steht das neue Flaggschiff des französischen Herstellers in den Ausstellungsräumen der Händler. Die Mission: Ein Fahrgefühl bieten, das in diesem Segment seinesgleichen sucht. Möglich machen das die intuitive Bedienbarkeit, die neueste Motoren-Generation und Fahrerassistenzsysteme, die den neuen 508 zum Musterschüler seiner Klasse machen.