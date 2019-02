Australien à la TravelEssence

Land und Leute kennenlernen

An natürlichen Highlights hat Australien in allen Bundesstaaten und Territorien einiges zu bieten. Wer Natur und auch den Menschen näher kommen möchte, übernachtet idealerweise in einem der reizvollen Bed & Breakfasts oder in einem kleinen Ferienhaus. Vorteil: Man kommt ins Gespräch, wird von seinen Gastgebern umsorgt und erhält wertvolle Tipps für die schönsten Erlebnisse in der Umgebung.

Genau dieses Konzept, übernachten bei den Einheimischen, um von ihrer Ortskenntnis zu profitieren, hat sich der Spezialveranstalter für Australien und Neuseeland - TravelEssence - auf die Fahnen geschrieben. Das Unternehmen bringt Reisende individuell ans andere Ende der Welt.

Nicht nur die Gastgeber vor Ort kennen sich aus, auch die erfahrenen Reise-Experten von TravelEssence kennen die Gegebenheiten im Land, haben lange in Australien oder Neuseeland gelebt und lassen ihr Wissen um die idealen Routen, schönsten Orte und besten Erlebnisse in die Gestaltung einer Reise mit einfließen. Eine Rundreise wird passend zu den Wünschen und Vorstellungen der Kunden gestaltet, ganz individuell für ein einzigartiges und unvergesslich-schönes Urlaubserlebnis.

Bei einer Reise mit TravelEssence erlebt man Land und Kultur Australiens hautnah und authentisch. Dafür sorgen auf der einen Seite die Gastgeber im Land, aber auch die Guides auf geführten Ausflügen und Touren (privat oder in kleinen Gruppen), die Einblicke geben in die Natur und das Leben der Menschen. Ein entspanntes Reisetempo trägt dazu bei, den Urlaub und die Erlebnisse intensiv zu genießen.