Emirates: Ein exquisiter Abend über den Wolken

Emirates: Unterhaltung auf höchstem Niveau

Ob neuester Kinofilm, aktuelles Fußballspiel oder spannende Dokumentation, an Bord von Emirates kommt keine Langeweile auf.

Mein perfekter Flug begann mit einem hervorragenden Essen, gefolgt von anregenden Gesprächen in der Bord-Lounge. Nun ist es an der Zeit für ein bisschen Entspannung. Zum Schlafen ist es noch zu früh, endlich kann ich herausfinden, was mein Platz alles zu bieten hat: Eine Steckdose für den Laptop, zwei USB-Anschlüsse, also schnell das Handy aufladen, bei der Gelegenheit könnte ich mich auch per Wifi auf den neuesten Stand bringen und ein paar Mails beantworten. Vielleicht noch einen Blog-Beitrag schreiben? Aber dann ruft mein persönliches Kino. Schließlich ist das Bordunterhaltungssystem von Emirates preisgekrönt mit dem Skywards Award für die beste Bordunterhaltung der Welt und das seit 14 Jahren in Folge.

Also nur noch den Sitz in die richtige Position bringen, die Noise Cancelling Kopfhörer aufsetzen – und etwas aussuchen. Gar nicht so einfach bei einer unglaublichen Anzahl von Unterhaltungskanälen mit den neuesten Blockbustern, zahlreichen Serien, Musik-Playlisten und Dokumentationen, so viel Auswahl bietet das Heimkino in den eigenen vier Wänden nicht. Aber wie zu Hause auf dem Sofa gibt es hier nicht nur eine Decke und ein Kissen, sondern sogar ein paar gemütliche Socken. Die Bedienung des Unterhaltungsprogramms läuft ganz bequem über das Tablet.

Ich erkunde in Ruhe das Angebot und staune: Wo kommen die aktuellen Nachrichten her? Tatsächlich, es gibt sogar Live-TV an Bord, gut zu wissen, falls man mal während eines großen Sportereignisses fliegen muss. Auch der große Full-HD-Bildschirm lässt keine Wünsche offen, also Füße hoch und sich dem Film hingeben – und erst wenn der Blick auf die eigene Minibar fällt oder jemand mit kleinen Aufmerksamkeiten vorbeikommt, fällt mir wieder ein, dass ich mich hoch in der Luft befinde.